La maggior parte dei giornali si occupa in apertura delle notizie sul coronavirus, con la discussione sull’istituzione del “green pass” per accedere a eventi e luoghi pubblici che dovrebbe concludersi con la decisione del Consiglio dei ministri previsto per oggi e le ipotesi sull’obbligo della vaccinazione per il personale scolastico. Altri titolano invece sull’uccisione di un uomo con un colpo di pistola da parte dell’assessore alla sicurezza di Voghera durante una lite in piazza, mentre il Fatto, il Riformista e il Dubbio si occupano anche oggi della riforma della giustizia della ministra Cartabia, e Domani apre sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.