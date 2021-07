Un autobus è caduto in una scarpata a Capri: ci sono diversi feriti

Verso le 11 di giovedì un autobus di linea con a bordo una decina di persone è caduto in una scarpata sull’isola di Capri.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus, della società di traporto pubblico della Campania ATC, stava compiendo una manovra in una strada stretta nella zona di Marina Grande mentre cercava di raggiungere il centro dell’isola, ma ha sfondato una ringhiera di protezione ed è caduto da un’altezza di circa 6 metri, precipitando sul tetto di uno stabilimento balneare. Ci sarebbero diversi feriti, di cui due in condizioni gravi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri, e da Napoli è partito un elicottero dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso.