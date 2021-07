Socios sostituirà Pirelli come sponsor di maglia dell’Inter

L’azienda di tecnologie finanziarie americana Chiliz sarà lo sponsor principale dell’Inter per la prossima stagione. Sostituirà dopo ventisei anni la storica sponsorizzazione di Pirelli, una delle più lunghe e note nel calcio europeo. Chiliz sarà presente sulle maglie dell’Inter con Socios.com, la piattaforma online di sua proprietà in cui gli utenti comprano e scambiano valute digitali legate alle grandi squadre di calcio europee.

Non sono state comunicate le cifre previste dagli accordi, ma l’Inter aveva deciso di trovare un nuovo sponsor per aumentare gli introiti che con Pirelli nella stagione 2019/20 non avevano superato gli 11 milioni di euro. Pirelli, che stando ai bilanci dell’Inter avrebbe versato al club circa 234 milioni di euro in ventisei anni, manterrà una sponsorizzazione secondaria.