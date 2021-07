Le notizie sul coronavirus sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: l’aumento dei contagi, l’andamento delle vaccinazioni, le ipotesi sull’istituzione del “green pass” e sull’obbligo della vaccinazione per gli insegnanti in vista della riapertura delle scuole a settembre, e la giornata difficile delle borse per le preoccupazioni sulla diffusione della pandemia. Il Corriere della Sera, il Giornale e il Fatto aprono invece sull’incontro fra il presidente del Consiglio Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Conte sulla riforma della giustizia, il Manifesto titola sull’inchiesta che riguarda diversi paesi su giornalisti e attivisti spiati dai governi grazie a un software israeliano, Libero si occupa delle divisioni all’interno del centrodestra, e Domani delle violenze sui detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.