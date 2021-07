Gli Stati Uniti hanno rimpatriato in Marocco un detenuto di Guantanamo: è il primo rimpatrio deciso dall’amministrazione di Joe Biden

Gli Stati Uniti hanno rimpatriato in Marocco Abdul Latif Nasir, detenuto nel carcere cubano di massima sicurezza di Guantanamo dal 2002 nonostante nei suoi confronti non fosse mai stata formalizzata alcuna accusa: è il primo rimpatrio di un detenuto di Guantanamo deciso dall’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden.

Durante l’amministrazione di Barack Obama erano stati rimpatriati più di 170 detenuti, con l’obiettivo di chiudere gradualmente il carcere, aperto per la prima volta nel 2001 dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre a New York e Washington. L’amministrazione di Donald Trump aveva però interrotto questa politica, permettendo il rimpatrio di un solo detenuto in Arabia Saudita. Al momento nel carcere si trovano 39 detenuti.