Oggi quasi tutte le aperture dei giornali sono dedicate all’aumento dei contagi da coronavirus, agli effetti dell’epidemia sul turismo e al possibile obbligo di utilizzo del Green Pass per alcune categorie come i dipendenti statali o per entrare in luoghi come ristoranti e discoteche. Repubblica ha dedicato il titolo principale della prima pagina alla scoperta del primo contagio di coronavirus nel villaggio olimpico di Tokyo e alle possibile conseguenze sullo svolgimento dei Giochi olimpici. Il Corriere della Sera, il Messaggero, il Giornale e la Stampa si occupano delle vacanze a rischio a causa della nuova crescita dei contagi. Molti quotidiani sportivi hanno titoli in prima pagina che riguardano il calciomercato.