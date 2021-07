La nazionale olimpica di calcio della Germania ha lasciato il campo durante un’amichevole per un insulto razzista a un suo giocatore

Sabato 17 luglio la nazionale olimpica di calcio della Germania è uscita dal campo in anticipo durante un’amichevole organizzata contro l’Honduras a Tokyo in preparazione delle imminenti Olimpiadi. I giocatori tedeschi hanno lasciato il campo a cinque minuti dalla fine dopo un insulto razzista rivolto da un avversario a Jordan Torunarigha, difensore di 23 anni dell’Herta Berlino. «Quando uno dei nostri giocatori subisce un insulto razzista, continuare a giocare non è non è un’opzione», ha detto Stefan Kuntz, l’allenatore della squadra tedesca.

???? Stefan #Kuntz: "When one of our players is racially abused, playing on is not an option."#WirfuerD #GERHON pic.twitter.com/nQBfmZf4To

— Germany (@DFB_Team_EN) July 17, 2021