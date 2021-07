Il pilota inglese Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul circuito di Silverstone. Hamilton ha superato la Ferrari di Charles Leclerc a due giri dal termine, ottenendo l’ottava vittoria in carriera nel suo circuito di casa. Leclerc ha terminato la gara al secondo posto, seguito dalla Mercedes di Valtteri Bottas.

Il Gran Premio è stato segnato dall’incidente che ai primi giri ha coinvolto i due piloti in testa alla gara: Max Verstappen e proprio Hamilton. I due si sono toccati in curva e Verstappen è uscito di pista andando a sbattere contro le barriere. Hamilton ha proseguito con l’auto danneggiata, e dopo la ripresa della corsa ha ricevuto una penalità di dieci secondi (scontata al ventisettesimo giro). Leclerc, ritrovatosi davanti dopo l’incidente, è riuscito a rimanere in testa fino a due giri dal termine, quando è stato raggiunto e superato da Hamilton dopo una rimonta dal quinto posto.

A race that will be talked about for a long time #BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/XMpp8gCMGy — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

