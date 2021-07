Weekly Beasts

Elenco di animali fotografati in settimana: una lunga fila di anatre, una mucca sollevata con una gru, un cavallo disinteressato al Tour de France, la muscolatura di un toro alla fiera agricola inglese The Great Yorkshire Show, dove si è vista anche la duchessa Camilla di Cornovaglia tenere in mano un riccio. Insieme a loro trovate altre quindici immagini di animali che si lasciano guardare, diciamo.