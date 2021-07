La Spal sarà venduta a Joe Tacopina

La Spal, storica squadra di calcio di Ferrara che gioca in serie B, sarà venduta a Joe Tacopina, avvocato e dirigente sportivo statunitense. Lo ha fatto sapere la stessa società con un comunicato, spiegando che Tacopina ha firmato un contratto preliminare che verrà formalizzato nelle prossime settimane. L’acquisizione definitiva è attesa entro la metà di agosto.

Tacopina è piuttosto famoso nell’ambiente del calcio italiano: nel 2011 era entrato nel consiglio di amministrazione della Roma, di cui era stato anche vicepresidente; nel 2014 era diventato presidente del Bologna, mentre nel 2015 del Venezia, che sotto la sua gestione riuscì a tornare in serie B. All’inizio del 2021 Tacopina aveva firmato un contratto preliminare per acquisire il Catania, ma a giugno l’accordo non è stato confermato a causa di contrasti con i proprietari del club.