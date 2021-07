La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura ai dati in aumento sulla diffusione dei contagi da coronavirus, alle richieste di modifiche ai parametri sui quali basare la decisione di nuove restrizioni, e alle discussioni sull’istituzione del “green pass” per gli spostamenti e la partecipazione a eventi pubblici. Repubblica, il Manifesto e l’Osservatore Romano seguono la situazione in Germania dopo gli allagamenti e le frane provocate dalle forti piogge, il Giornale, il Fatto e il Dubbio si occupano della riforma della Giustizia proposta dalla ministra Cartabia, e Libero e il Tempo aprono sulle divisioni nel centrodestra dopo le nomine del consiglio di amministrazione della RAI che hanno escluso Fratelli d’Italia.