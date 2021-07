La Francia chiederà un test per il coronavirus negativo a chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia e Paesi Bassi

Il governo francese ha annunciato che a partire da domenica 18 luglio chiederà un test per il coronavirus negativo alle persone che arriveranno da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e Paesi Bassi. Lo ha fatto sapere un comunicato stampa del primo ministro Jean Castex. Il governo non lo ha specificato, ma la decisione è stata presa per via dell’aumento dei casi della cosiddetta variante delta del coronavirus nei sei paesi europei.

La Francia è il primo paese europeo che in queste settimane ha deciso una nuova limitazione degli ingressi, a prescindere dal fatto che una persona possieda o meno il cosiddetto “green pass”, cioè il certificato che viene rilasciato dalle autorità nazionali dei paesi membri dell’UE.