Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dei dati sulla diffusione del coronavirus, in aumento da alcuni giorni, e della discussione sull’istituzione del “green pass”, il certificato che dovrebbe consentire l’accesso a eventi e luoghi pubblici; altri titolano sulle violenze nelle carceri e sulla riforma della giustizia proposta dalla ministra Cartabia. Repubblica apre sui morti per le alluvioni in Germania e Belgio, il Sole 24 Ore e il Messaggero titolano sull’accordo raggiunto fra il governo e l’Unione Europea per la ristrutturazione di Alitalia, il Manifesto e Avvenire criticano il voto della Camera che ha approvato il rifinanziamento della guardia costiera libica, il Giornale segue la discussione al Senato sul disegno di legge Zan, e la Stampa intervista il ministro del Lavoro Orlando.