C’è un incendio all’interno dell’anfiteatro di Pozzuoli, uno dei meglio conservati al mondo

Venerdì pomeriggio si è sviluppato un incendio all’interno dell’anfiteatro di Pozzuoli, uno dei meglio conservati al mondo. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, hanno preso fuoco le gradinate in legno poste sugli spalti in pietra. L’incendio sarebbe ancora in corso, e probabilmente l’entità dei danni sarà visibile soltanto nei prossimi giorni. Non è ancora chiaro cosa lo abbia provocato.

L’anfiteatro è stato costruito nel I secolo dopo Cristo e ancora oggi è aperto al pubblico per visite, eventi e conferenze.