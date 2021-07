Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la visita del presidente del Consiglio Draghi e della ministra della Giustizia Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo gli arresti per le violenze sui detenuti, e la discussione sull’istituzione del “green pass”, il certificato che dovrebbe essere necessario per accedere a eventi e spazi pubblici. Il Giornale e Libero si occupano della discussione al Senato sul disegno di legge Zan, il Sole 24 Ore titola sul piano contro il riscaldamento climatico presentato dalla Commissione Europea che prevede lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035, e i giornali sportivi presentano il calendario della prossima Serie A.