Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sui dati in aumento dei contagi dovuti alla variante delta del coronavirus e sulle possibili nuove restrizioni per limitarne la diffusione, altri si occupano dell’inchiesta della Procura di Roma per la quale è indagato per finanziamento illecito il leader di Italia Viva Matteo Renzi, altri ancora aprono sull’inizio della discussione al Senato sul disegno di legge Zan. La Stampa intervista la presidente della Commissione Europea Von der Leyen, Repubblica e il Dubbio titolano sulla visita del presidente del Consiglio Draghi e della ministra della Giustizia Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e i giornali sportivi, finiti gli Europei, tornano a occuparsi di calciomercato.