Un calciatore della nazionale inglese ha accusato la ministra dell’Interno di avere legittimato gli insulti razzisti ai suoi compagni

Un giocatore della nazionale inglese di calcio, Tyrone Mings, ha criticato la ministra dell’Interno britannica Priti Patel accusandola di avere legittimato il clima politico che ha portato agli insulti razzisti verso i calciatori inglesi che hanno sbagliato un rigore nella finale degli Europei contro l’Italia.

Mings ha di fatto accusato di ipocrisia Patel, che in un tweet aveva condannato gli insulti razzisti a Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka (tutti e tre appartengono a una minoranza etnica). In un tweet di risposta, Mings ha scritto:

You don’t get to stoke the fire at the beginning of the tournament by labelling our anti-racism message as ‘Gesture Politics’ & then pretend to be disgusted when the very thing we’re campaigning against, happens. https://t.co/fdTKHsxTB2

— Tyrone Mings (@OfficialTM_3) July 12, 2021