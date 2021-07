Il principale giornale conservatore del Brasile ha chiesto l’impeachment di Jair Bolsonaro

Nell’edizione di domenica 11 luglio, il quotidiano conservatore Estado de São Paulo ha chiesto l’impeachment del presidente del Brasile Jair Bolsonaro: «Jair Bolsonaro non è più in grado di rimanere alla presidenza», ha scritto in un editoriale non firmato, che esprime quindi la posizione della redazione, definendolo un «bambino viziato» e aggiungendo che le «minacce alle nostre istituzioni e alla nostra democrazia devono cessare». Per la prima volta, i sondaggi hanno mostrato che la maggioranza dei cittadini brasiliani sostiene l’impeachment e considera il loro leader incapace di governare.

Nel paese è ora in corso uno scandalo legato all’acquisto dei vaccini. Bolsonaro è inoltre considerato il principale responsabile della gestione disastrosa della pandemia, che ha portato il sistema sanitario brasiliano praticamente al collasso e ha causato più di 500mila morti.

Bolsonaro aveva a lungo minimizzato i rischi della pandemia, adottando un approccio molto criticato. Aveva poi progressivamente cambiato alcune sue posizioni, mostrandosi aperto ai vaccini, ma continuando a essere contrario a restrizioni e lockdown. Un’indagine parlamentare per valutare le sue responsabilità ha concluso che la risposta di Bolsonaro alla pandemia è stata «grossolana» e «assurda».