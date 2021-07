L’Argentina ha vinto la Copa America battendo in finale il Brasile

L’Argentina ha battuto 1-0 il Brasile nella finale di Copa America, il torneo continentale del calcio sudamericano. Il gol che ha deciso la partita, giocata nella notte allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, è stato segnato da Angel Di Maria al ventiduesimo del primo tempo. L’Argentina non vinceva il torneo dal 1993 e ora ha raggiunto l’Uruguay come nazionale più vincente del Sud America, con quindici titoli. Per Lionel Messi, capitano e miglior marcatore con quattro gol, è il primo titolo in carriera con l’Argentina. Messi è stato anche eletto miglior giocatore del torneo.