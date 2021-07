Le reazioni alla riforma della giustizia approvata dal Consiglio dei ministri, con l’opposizione della parte del Movimento 5 Stelle che fa riferimento all’ex presidente del Consiglio Conte, è la notizia principale per la maggior parte dei giornali di oggi. L’altra notizia sulla quale aprono diversi giornali è l’aumento dei casi di coronavirus, dovuto principalmente alla diffusione della variante delta, e la decisione di molte amministrazioni locali di abolire i maxischermi per la finale di domani sera degli Europei fra Italia e Inghilterra. I giornali sportivi celebrano la vittoria di Matteo Berrettini nella semifinale del torneo di tennis di Wimbledon e le due finali di tennis e calcio in programma domenica a Londra.