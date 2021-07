Ashleigh Barty ha vinto Wimbledon

La tennista australiana Ashleigh Barty ha vinto il torneo di Wimbledon per la prima volta in carriera battendo la ceca Karolina Pliskova. La partita si è giocata sabato pomeriggio ed è finita con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Barty attualmente è prima nella classifica WTA, quella delle tenniste più forti al mondo.

Il torneo di Wimbledon, nel Regno Unito, è il più prestigioso del tennis mondiale. In questa edizione il tabellone femminile aveva un esito potenzialmente incerto con nessuna vera favorita, neanche Barty, che prima di questa edizione a Wimbledon non aveva mai superato il terzo turno, cioè i sedicesimi di finale. Per Barty questa è la seconda vittoria in un torneo del Grande Slam, quelli più importanti al mondo: nel 2019 aveva vinto il Roland Garros battendo Marketa Vondroušová.