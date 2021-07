Un’autobomba è esplosa a Mogadiscio, in Somalia: sono state uccise almeno nove persone

Sabato un’autobomba che aveva come bersaglio un convoglio del governo somalo è esplosa nei pressi di un incrocio molto frequentato di Mogadiscio, in Somalia, uccidendo almeno nove persone e ferendone altrettante. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo terroristico islamista al Shabaab, che da anni compie attacchi terroristici in Somalia, con l’obiettivo di rovesciare il governo. Nel convoglio c’era un alto funzionario della polizia, che secondo l’agenzia di stampa somala sarebbe sopravvissuto all’attacco.

Mohamed Nur, medico dell’ospedale di Medina, ha detto ai giornalisti che i nove morti sono solo quelli trasportati nel suo ospedale: «Sono sicuro che il bilancio sia più alto dal momento che altre persone sono state ricoverate in altre strutture».