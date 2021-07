I Phoenix Suns hanno vinto gara-2 delle finali di basket NBA contro i Milwaukee Bucks

Nella notte tra giovedì e venerdì i Phoenix Suns hanno vinto 118-108 la seconda partita delle finali dei playoff di basket NBA, portandosi sul 2-0 contro i Milwaukee Bucks. I due più importanti giocatori dei Suns, cioè il playmaker Chris Paul e la guardia Devin Booker, hanno avuto performance molto buone: il primo con 23 punti e 10 assist, il secondo con 32 punti, di cui sette tiri da tre segnati, che hanno contribuito a bloccare un tentativo di rimonta dei Bucks nel quarto periodo. I tiri da tre punti sono stati uno degli elementi centrali nella vittoria dei Suns: la squadra ne ha segnati 20, il massimo mai realizzato da Phoenix nei playoff.

Giannis Antetokounmpo dei Bucks, uno dei più forti giocatori dell’NBA, appena uscito da un piccolo infortunio al ginocchio, ha avuto una prestazione eccellente, con 42 punti, 12 rimbalzi e buone percentuali di realizzazione, ma il suo sforzo non è stato sostenuto dal resto dei compagni di squadra, che hanno giocato in maniera piuttosto deludente.

La partita è stata dominata dai Suns quasi per intero: la squadra di Phoenix è andata in vantaggio alla fine del secondo quarto, e l’ha mantenuto fino alla vittoria. Per i Suns è la seconda vittoria consecutiva, che li porta in vantaggio di 2-0. Gara 3 sarà lunedì: ottiene il titolo NBA la prima squadra che vince almeno quattro partite.