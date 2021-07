Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla riforma della giustizia approvata ieri dal Consiglio dei ministri, con la mediazione del presidente del Consiglio Draghi e della ministra della Giustizia Cartabia per superare i dubbi del Movimento 5 Stelle sulla prescrizione. Qualche giornale si occupa invece dei dati sui contagi da coronavirus, in leggera crescita rispetto alla settimana precedente, il Manifesto apre sulla decisione degli organizzatori delle Olimpiadi di far disputare le gare senza pubblico nell’area metropolitana di Tokyo, Domani ricorda Raffaella Carrà, e il Tempo titola sull’assoluzione decisa dalla Cassazione dell’ex sindaco di Roma Alemanno dalle accuse di corruzione nel processo su Mafia Capitale. I giornali sportivi cominciano a presentare la finale degli Europei di calcio di domenica sera fra Italia e Inghilterra.