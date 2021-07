Le foto di mercoledì a Cannes

Ieri al festival di Cannes è stato il giorno della presentazione del film in concorso Tout S’est Bien Passé del regista francese Francois Ozon: basato sul romanzo Tutto è andato bene di Emmanuèle Bernheim, parla di eutanasia e ha Sophie Marceau come protagonista. Sono stati presentati anche Ha’Berech (Ahed’s Knee), dell’israeliano Nadav Lapid e due documentari, The Velvet Underground, sull’omonima rock band, diretto da Todd Haynes e uno sull’attrice Jane Birkin, diretto dalla figlia Charlotte Gainsbourg, Jane By Charlotte. Oltre a loro, c’erano anche Eva Herzigová e Isabelle Huppert, tra gli altri.