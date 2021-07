C’è stata una forte esplosione al porto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti

Mercoledì sera c’è stata una forte esplosione nel porto commerciale di Jebel Ali a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo l’agenzia di stampa governativa l’esplosione si è verificata all’interno di una nave portacontainer ancorata e ha causato un incendio già arginato e sotto controllo. Per il momento non si contano feriti. Il porto di Jebel Ali è il più grande del golfo Persico ed è vicino alle Palm Islands, le famose isole artificiali a forma di palma costruite al largo della costa di Dubai.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021