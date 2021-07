TikTok, social network di brevi video popolarissimo soprattutto tra gli adolescenti, non sta funzionando per molti utenti.

Su Twitter stanno arrivando molte segnalazioni (sotto l’hashtag #tiktokdown) ma l’account ufficiale della piattaforma non ha ancora fornito spiegazioni.

Molti utenti hanno segnalato che l’app chiede loro di specificare nuovamente la loro età all’apertura dell’app, e segnala poi un problema di server che impedisce il normale utilizzo della piattaforma.

Le disfunzioni al momento coinvolgono diversi paesi del mondo.