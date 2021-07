È scomparso un aereo con 28 persone a bordo nel territorio della Kamchatka, nell’Estremo oriente russo

Le autorità della Kamchatka, penisola dell’Estremo oriente russo, hanno detto che martedì mattina è scomparso un aereo che era partito dalla città di Petropavlovsk-Kamchatsky ed era diretto verso Palana, due città del territorio. A bordo dell’aereo c’erano in totale 28 persone: 22 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Secondo le autorità di emergenza, citate da AP News, i piloti non avrebbero risposto a una comunicazione programmata con le torri di controllo, mentre il ministero dei Trasporti locale ha detto che l’aereo è scomparso anche dai radar. Due elicotteri e un aereo sono impegnati in un’operazione di soccorso per cercare il mezzo scomparso percorrendo la tratta del volo.