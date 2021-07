Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma tutti ricordano in prima pagina con titoli e foto Raffaella Carrà, morta ieri a 78 anni. Le altre notizie principali sono quelle sul disegno di legge Zan, che oggi dovrebbe essere messo in calendario al Senato e sul quale ci sono tensioni per il cambio di posizione di Italia Viva, il coronavirus, con l’andamento delle vaccinazioni, la diffusione della variante delta e le ipotesi sulla riapertura delle scuole da settembre in Italia e l’annuncio di Boris Johnson della rimozione delle restrizioni nel Regno Unito, l’intervento chirurgico al colon di Papa Francesco, e le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. I giornali sportivi presentano la semifinale degli Europei di calcio di stasera fra Italia e Spagna.