Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon

Il tennista romano Matteo Berrettini ha battuto per tre set a zero (6-4, 6-3, 6-1) il bielorusso Ilya Ivashka e si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon, che giocherà contro Alexander Zverev o Felix Auger-Aliassime. Era da ventitré anni che un italiano non arrivava a giocare i quarti di finale nel prestigioso torneo inglese del Grande Slam: l’ultimo era stato Davide Sanguinetti nel 1998. Stasera alle 18 l’altro italiano ancora in gara a Wimbledon, Lorenzo Sonego, giocherà contro Roger Federer per provare a raggiungere Berrettini ai quarti.

Forza Matteo ????????@MattBerrettini becomes the 5th Italian man in history to reach the quarter-finals at #Wimbledon after beating Ilya Ivashka in straight sets pic.twitter.com/IX52c1nerr — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021