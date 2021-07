Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le due principali sono le preoccupazioni per la diffusione della variante delta del coronavirus e l’andamento delle vaccinazioni, e l’intervento al colon a cui è stato sottoposto Papa Francesco. Il Fatto segue le tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle, Libero si occupa della raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia, Domani indaga sulle violenze nelle carceri, il Giornale e la Verità aprono sulle divisioni nel centrosinistra, e i giornali sportivi presentano la semifinale degli Europei di domani sera fra Italia e Spagna.