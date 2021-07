Nelle Filippine un aereo militare si è schiantato durante l’atterraggio

Un aereo militare filippino si è schiantato durante l’atterraggio vicino a Patikul, nella provincia di Sulu, nel sud del paese. Il generale Cirilito Sobejana, capo dell’esercito, ha detto che 40 delle persone a bordo sono state messe in salvo dall’aereo in fiamme, ma non ha detto in quanti fossero sull’aereo né se ci siano dei morti. Per ora non si sa nemmeno cos’abbia causato l’incidente.

L’aereo era partito da Cagayan de Oro, sull’isola di Mindanao. Nella provincia di Sulu, che è a maggioranza musulmana, l’esercito filippino è impegnato da anni nel combattere i militanti di Abu Sayyaf, un gruppo jihadista alleato dello Stato Islamico che sia il governo delle Filippine che quello degli Stati Uniti considerano un’organizzazione terroristica.