Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le preoccupazioni per i dati sulla diffusione in Italia della variante delta del coronavirus e per l’andamento delle vaccinazioni, e la vittoria per 2-1 con il Belgio dell’Italia, che si qualifica così per la semifinale degli Europei di calcio di martedì prossimo contro la Spagna. Qualche giornale titola invece sulle violenze sui detenuti nelle carceri italiane, il Manifesto apre sull’ondata di caldo che ha colpito il Canada, e la Verità segue le discussioni nel Movimento 5 Stelle, con il tentativo di mediazione in corso fra Grillo e Conte.