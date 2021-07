L’altra semifinale degli Europei sarà Inghilterra-Danimarca

Sabato sera negli ultimi due quarti di finale degli Europei la Danimarca ha battuto per 2 a 1 la Repubblica Ceca, e l’Inghilterra ha vinto per 4 a 0 contro l’Ucraina: le due nazionali vincenti si incontreranno quindi nella semifinale che si giocherà mercoledì alle 21 allo stadio di Wembley, Londra, e che seguirà quella tra Italia e Spagna di martedì sera. Era dal 1992 che la Danimarca non arrivava così avanti in un Europeo (allora lo vinse), mentre l’Inghilterra non giocava una semifinale del torneo dal 1996, quando era paese ospitante.

Nella prima partita di sabato, giocata a Baku in Azerbaijan, la Danimarca ha dimostrato un’ulteriore volta di essere una squadra compatta e organizzata, e di poter contare su alcuni buoni talenti individuali, anche senza il suo centrocampista Christian Eriksen, che ha lasciato l’Europeo dopo l’arresto cardiaco nella prima partita contro la Finlandia. La Repubblica Ceca, che era arrivata a sorpresa ai quarti eliminando l’Olanda, poteva disporre di una rosa meno tecnica, ma è comunque rimasta in partita fino alla fine. È stata la Danimarca a segnare i primi due gol, al 5° con Thomas Delaney e al 42° con Kasper Dolberg. All’inizio del secondo tempo, la Repubblica Ceca aveva accorciato le distanze con Patrick Schick.

Nel quarto di finale giocato in serata all’Olimpico di Roma, invece, l’Inghilterra ha dominato la partita, senza incontrare nessuna vera difficoltà e stravincendo per 4 a 0: hanno segnato Harry Kane (due gol), Harry Maguire e Jordan Henderson. È stata la prima vittoria davvero schiacciante per l’Inghilterra, una nazionale che era arrivata tra le favorite agli Europei ma che nonostante i grandi talenti non ha mai convinto a livello di gioco: nemmeno sabato sera ha fatto chissà che, ma ha pur sempre segnato 4 gol, e ha giocato l’ennesima partita senza subirne.