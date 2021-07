I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni si occupano dell’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus in Italia e in Europa, e delle preoccupazioni per la diffusione in Italia della variante delta per la possibile presenza a Roma di tifosi inglesi per la partita degli Europei di calcio fra Inghilterra e Ucraina di domani, altri seguono le notizie sulle violenze nelle carceri dopo gli arresti per i pestaggi a Santa Maria Capua Vetere. Altri ancora titolano sulle divisioni nel Movimento 5 Stelle, la Stampa apre sugli aumenti delle bollette da luglio, il Giornale ipotizza modifiche al ddl Zan, e Libero si occupa dei finanziamenti a Fratelli d’Italia. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Belgio per i quarti di finale degli Europei di calcio, utilizzando tutti e tre nel titolo la parola “noi”.