Ci sono notizie diverse in apertura nei giornali di oggi: molti titolano sulle divisioni nel Movimento 5 Stelle dopo lo scontro dei giorni scorsi fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sulla nuova forma da dare al partito, altri si occupano dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, con le parole di ieri della ministra della Giustizia Cartabia sulla vicenda. Altri ancora aprono sui contenuti del decreto su lavoro e fisco approvato ieri dal governo, concentrandosi soprattutto sull’abolizione del cashback, il Messaggero titola preoccupato per la diffusione in Italia della variante delta del coronavirus a causa della partita fra Inghilterra e Ucraina in programma a Roma sabato, il Manifesto apre sul naufragio di migranti al largo di Lampedusa, e Libero si occupa della richiesta di risarcimento del fondo Blackstone a RCS per la vicenda della vendita della sede di via Solferino.