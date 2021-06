Il titolo di apertura di quasi tutti i giornali di oggi riguarda la conferenza stampa di ieri dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella quale ha detto di non essere disponibile a guidare il Movimento 5 Stelle nel caso in cui il fondatore Beppe Grillo non si faccia da parte, lasciandogli piena autonomia; e la parola più usata nei titoli al riguardo è “sfida”. La Stampa apre invece con un’intervista al leader della Lega Salvini sul suo sostegno al governo Draghi, Repubblica intervista il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken, il Sole 24 Ore si occupa della rimozione del blocco dei licenziamenti per la maggior parte dei settori che dovrebbe essere decisa dal governo nei prossimi giorni, e il Riformista titola sugli arresti del personale carcerario di Santa Maria Capua Vetere per le violenze sui detenuti.