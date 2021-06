L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma è stato condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte

La Corte Costituzionale del Sudafrica ha condannato Jacob Zuma, ex presidente del paese, a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte.

Zuma, che ha 79 ed è stato presidente dal 2009 al 2018, è stato condannato per non essersi presentato alle udienze di un processo a suo carico per corruzione (si è presentato a una sola volta, e si è sempre rifiutato di testimoniare). Dopo il suo ennesimo rifiuto, lo scorso febbraio, era stato avviato un procedimento contro di lui per oltraggio alla corte. Anche in questo caso Zuma non ha partecipato alle udienze, e non ha nemmeno provato a difendersi. Zuma ha ora cinque giorni per consegnarsi spontaneamente alla polizia.

Il processo per corruzione nei confronti di Zuma riguarda l’acquisto di una partita di armi dell’azienda francese Thales da parte del governo sudafricano nel 1999, quando era vicepresidente. Zuma è accusato di avere accettato delle tangenti da Thales attraverso il suo ex consigliere finanziario Schabir Shaik, condannato per truffa e corruzione nel 2005.