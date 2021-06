Le notizie sul coronavirus sono in apertura sui giornali di oggi, che per la maggior parte si concentrano sulla rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in vigore da oggi. Le altre notizie riguardano le preoccupazioni per la diffusione della variante delta, il passaggio di tutta l’Italia in zona bianca, l’invito del commissario straordinario Figliuolo a un comportamento responsabile per tenere sotto controllo i contagi, e le misure finanziate grazie al PNRR. Il Giornale titola invece sulle tasse, il Fatto sulle tensioni fra Grillo e Conte nel Movimento 5 Stelle, e i giornali sportivi aprono sulla vittoria negli ottavi di finale degli Europei del Belgio, che incontrerà l’Italia nei quarti di finale.