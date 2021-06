C’è un grosso incendio nella stazione ferroviaria Elephant & Castle di Londra

Lunedì pomeriggio è divampato un grosso incendio all’interno della stazione ferroviaria Elephant & Castle di Londra: la stazione si trova nella zona di Southwark, nel sud della città, ed è connessa a un’omonima stazione della metro.

L’incendio ha causato una grande e densa nube di fumo, visibile anche da molto lontano. Non ci sono notizie di feriti, ma solo di due negozi, sei macchine e una cabina telefonica incendiati. Sul posto ci sono 100 vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. La stazione è stata evacuata e alle persone che abitano nella zona è stato chiesto di tenere le finestre delle proprie case chiuse.

Non ci sono ancora certezze al riguardo, ma sembra che l’incendio sia iniziato in un garage al di sotto della stazione. La polizia ha specificato che non si è trattato di un attentato terroristico.

Around 100 firefighters are currently tackling a fire near #ElephantandCastle Railway Station where the railway arches, six cars and a telephone box are alight. There are significant road closures in place, please avoid the area https://t.co/O1e3wT3jDB https://t.co/v9yNG9k5il

A large fire has broken out near the central London train station of Elephant and Castle, sending huge plumes of black smoke over the capital.

London Fire Brigade says 15 fire engines and 100 firefighters are battling the blaze. https://t.co/3CJCu3yLBG pic.twitter.com/HSeltph9kl

— ABC News (@ABC) June 28, 2021