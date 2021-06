Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio d’Olanda di MotoGP

Il pilota francese Fabio Quartararo, della Yamaha ufficiale, ha vinto il Gran Premio d’Olanda di MotoGP che si è corso domenica pomeriggio sul circuito di Assen. Dietro di lui sono arrivati il pilota spagnolo Maverick Viñales, sempre della Yamaha ufficiale, e lo spagnolo Joan Mir, che corre con Suzuki. Quartararo rimane in testa alla classifica generale con 156 punti, davanti a Johann Zarco della Ducati, a 122 punti, e a Francesco “Pecco” Bagnaia, della Ducati, a 109 punti.

Fourth victory of 2021!!! ????@FabioQ20 heads into the summer break as the overwhelming title favourite! ????#DutchGP ???????? pic.twitter.com/FMPRBVUn9n

— MotoGP™???? (@MotoGP) June 27, 2021