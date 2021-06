Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Stiria di Formula 1, che si è corso domenica pomeriggio sul circuito di Spielberg (Zeltweg), in Austria. Al secondo posto si è classificato il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton, mentre il finlandese Valtteri Bottas, sempre della Mercedes, è arrivato terzo. I piloti della Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc sono arrivati rispettivamente sesto e settimo, dietro a Sergio Perez della Red Bull, quarto, e a Lando Norris su McLaren, quinto. La classifica generale piloti è guidata da Verstappen con 156 punti, seguito da Hamilton con 138 punti e Perez a 96.

