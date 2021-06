I titoli di apertura dei giornali di oggi riguardano principalmente la vittoria dell’Italia contro l’Austria per 2-1 negli ottavi di finale degli Europei, ma ci sono anche alcune aperture che riguardano le preoccupazioni per la variante delta del coronavirus, soprattutto per quanto riguarda gli eventuali problemi per i viaggi durante l’estate. Ci sono anche riferimenti alle manifestazioni delle comunità LGBTQIA+ durante la cosiddetta settimana del Pride, mentre Domani sceglie di aprire sulle manifestazioni dei sindacati che chiedono la proroga del blocco dei licenziamenti in scadenza a breve.