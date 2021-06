Celebripost

Nella raccolta delle persone da fotografare in settimana c’è l’immancabile famiglia reale britannica, in grado di offrire spesso un numero assai elevato di momenti fotogenici: negli ultimi giorni meritavano la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, e quella di Cornovaglia, Camilla. C’è materiale anche per i più nostalgici: Thelma e Louise dell’omonimo film in un drive-in e Bran Stark del Trono di Spade (ovvero rispettivamente Geena Davis e Susan Sarandon e Isaac Hampstead Wright). Per finire, la numerosa famiglia di Alec Baldwin, un paio di Backstreet Boys e il Papa e “Spider-Man”.