Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’intervento in Parlamento del presidente del Consiglio Draghi, che in merito alle richieste di modifiche del Vaticano al disegno di legge Zan contro le discriminazioni per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo ha ricordato che l’Italia è uno stato laico e che le decisioni sulla legge spettano al Parlamento. La sola eccezione è il Fatto, che segue la situazione del Movimento 5 Stelle in cui sembra ci siano posizioni diverse fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, mentre i giornali sportivi commentano i risultati delle ultime partite dei gironi di qualificazione degli Europei di calcio.