La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulla richiesta del Vaticano al governo italiano di modificare il disegno di legge Zan, la proposta di legge contro l’omotransfobia in discussione alla commissione Giustizia del Senato. L’altra notizia sulla quale aprono alcuni giornali di oggi è l’incontro di ieri a Roma fra il presidente del Consiglio Draghi e la presidente della Commissione Europea Von der Leyen, durante il quale è stata annunciata l’approvazione della Commissione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia.