Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1, il settimo del campionato mondiale. Al secondo posto si è classificato il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Sergio Perez, pilota della Red Bull, è arrivato al terzo posto. Negli ultimi giri è stato un Gran Premio molto avvincente: Verstappen è riuscito a recuperare lo svantaggio di 5 secondi che aveva su Hamilton e a un giro dalla fine è riuscito a compiere il sorpasso decisivo.

HE'S DONE IT!!!! An incredible drive from @Max33Verstappen who takes victory at the #FrenchGP!!! ???????? #ChargeOn ???? pic.twitter.com/MeuV1Vkvql

