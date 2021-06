Oggi sono due le notizie principali in apertura sui quotidiani: la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha insistito sulla validità della vaccinazione eterologa e ha annunciato la possibilità di scegliere AstraZeneca come seconda dose del vaccino anche per chi ha meno di 60 anni, e la morte di un sindacalista investito da un camion durante un presidio davanti alla sede logistica di LIDL vicino a Novara. Avvenire apre invece sul rapporto dell’ONU sui rifugiati, il Riformista si occupa delle primarie del centrosinistra di domani a Bologna e Roma, e i giornali sportivi presentano la partita degli Europei di domani fra Italia e Galles e ricordano l’ex giocatore e presidente della Juventus Giampiero Boniperti, morto ieri a 92 anni.