Le notizie sul coronavirus sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: la maggior parte si occupa dell’introduzione dal primo luglio del “green pass” europeo, che consentirà di spostarsi all’interno dell’Unione Europea senza particolari limitazioni; le altre notizie principali sono la discussione sulla rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, le valutazioni dell’Agenzia Europea per il Farmaco sull’efficacia della vaccinazione eterologa, e i primi dati sulla sperimentazione del vaccino CureVac. Il Manifesto apre invece sulla campagna elettorale per il sindaco di Roma, mentre i giornali sportivi celebrano la nazionale di calcio per i successi agli Europei in corso.