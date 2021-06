La maggior parte dei titoli di apertura sui giornali di oggi riguarda le notizie sul coronavirus, con le preoccupazioni per la diffusione della variante delta, la riorganizzazione della campagna di vaccinazione dopo la decisione di non somministrare il vaccino AstraZeneca a chi ha meno di 60 anni, e l’ipotesi di prorogare lo stato di emergenza oltre la scadenza di fine luglio. Repubblica e la Stampa aprono invece sull’accordo fra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi, il Manifesto si occupa delle manifestazioni organizzate dai sindacati per il 26 giugno per il lavoro, Libero titola sulla proposta di Silvio Berlusconi di un partito unico di centrodestra, e i giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Svizzera per gli Europei di calcio.